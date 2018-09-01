Halkbank'tan döviz alım-satım işlemlerine ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Halkbank tarafından, 31 Ağustos akşamı döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hatalı döviz kurları ile gerçekleştirilen müşteri döviz alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı bildirildi.

Bankanın internet sitesinde yer alan açıklamasında, 31 Ağustos akşamı banka tarafından döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hatalı döviz kurları ile gerçekleştirilen müşteri döviz alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu işlemler nedeniyle bankanın ve müşterilerin hiçbir şekilde kar/zarar durumu oluşmadığı aktarılarak, "Sistemimiz, normal işleyişinde döviz alım-satım işlemlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.