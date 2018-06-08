Halkbank, bin 200 çocuğun karne hayalini gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Halkbank, "Çocuklar İster Halkbank Yapar" projesiyle 8 ilde bin 200 ilkokul öğrencisinin karne hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, banka, kuruluşunun 80. yıl dönümünde başlattığı "Çocuklar İster, Halkbank Yapar" projesi kapsamında, Çorum, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Rize, Elazığ, Malatya ve Şanlıurfa illerinde köy okullarını ziyaret etti.

Yaz tatili öncesinde öğrencileri tiyatroyla buluşturan banka, bayram ve karne hediyesi olarak bin 200 çocuğa bisiklet armağan etti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da Şanlıurfa'da düzenlenen son etkinlikte karne törenine katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, "Çocuklar İster Halkbank Yapar" anlayışıyla güzel bir proje tasarladıklarını belirterek, 80 çocuğun hayalini gerçekleştirecekleri projeyi, gelen yoğun talep üzerine yurt geneline de yayma kararı aldıklarını ifade etti.

Tiyatro tırları ile Ramazan ayı boyunca 20 bin kilometre yol yaparak, yurdun dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Arslan, ilkokul öğrencilerine kukla tiyatrosu gösterileriyle neşe katmayı amaçladıklarını kaydetti.

Arslan, birçok çocuğun bu proje sayesinde hayatında ilk kez tiyatro izlediğini vurgulayarak, "Çocuklarımızı tiyatroyla tanıştırmak, bayram ve yaz tatili öncesi güzel vakit geçirmelerini sağlanmak bize de büyük mutluluk verdi. Çocuklarımız da kendilerine verdiğimiz hediyelerle mutlu oldu. Dünyada bir çocuğu sevindirmekten daha güzel bir şey olmadığına inanıyoruz. Çocuklar İster, Halkbank Yapar projemizle çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeye ve yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz." değerlendirmelerini yaptı.

Bu arada Halkbank, proje kapsamında gittiği illerde reel sektör ve kamu temsilcileriyle de buluştu. Valilik ve Belediye Başkanlıklarını ziyaret eden banka yöneticileri, ticaret ve sanayi odaları yetkilileriyle toplantılarda bir araya geldi. Halkbank, illerdeki banka müşterisi esnaf, KOBİ ve sanayicileri de Ramazan Buluşmaları adını verdiği iftar yemeklerinde ağırladı.





