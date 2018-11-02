Halkapınar'da temel atma töreni

KONYA (AA) - Halkapınar Belediyesi tarafından yapımına başlanan kapalı pazar yeri için temel atma töreni düzenlendi.

Kapalı Pazar yeri temel atma töreni, Halkapınar Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın ve Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar'ın katılımıyla yapıldı.

Açılış konuşmasında 2014 yılından bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Vardar, "2 bin 500 metrekare alana sahip bir alanda yapılacak olan kapalı pazar yerinin açılış töreni için buradayız. Esnaf ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, onların daha rahat, daha sağlıklı bir ortamda, geçimlerini temin etmeleri, alışverişlerini yapmaları amacıyla bu işe kalkıştık. Esnafımız yazın güneşten, kışın kardan, yağmurdan korunmuş olacak. halkımıza, esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.'' dedi.

Törene katılan Halkapınar Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın da çalışma hakkında Belediye Başkanı Vardar'dan bilgi aldı.



