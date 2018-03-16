Halkapınar'da şehit yakınları ve gazilere yemek verildi

KONYA (AA) - Halkapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zafer'inin 103. yıl dönümü münasebetiyle şehit ve gazi yakınlarına yemek daveti verildi.

Halkapınar'ın tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen İvriz Mahallesi'nde bir restoran da etkinlikler kapsamında düzenlenen yermek programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Halkapınar Kaymakamı Yasin Ardıç, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yemek davetine katıldıkları için ayrıca onur ve gurur duyduğunu ifade eden Kaymakam Ardıç, şehit yakını ve gaziler ile bir süre sohbet etti, sorun ve isteklerini dinledi.

Yemek programına, Halkapınar İlçe Jandarma Komutanı Atılgan Dallı, kurum amirleri, şehit yakınları, gazi ve yakınları katıldı.

Program, İlçe Müftüsü Murat Kaya'nın yemek duası ile sona erdi.