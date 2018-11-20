Halkapınar'da Mevlid-i Nebi Haftası

KONYA (AA) - Halkapınar İlçe Müftülüğü tarafından "Mevlid-i Nebi Haftası" programı düzenlendi.

Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu Sosyal Hizmetler Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftü Vekili Mustafa Ergin, programda yaptığı konuşmada, Hz. Peygamber'in öğretilerine, nasihat ve evrensel mesajlarına bugün daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Konya Baş Vaizi Bünyamin Uysal, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki teması, "Peygamberimiz ve Gençlik" konusunda bir konferans verdi.

Programın sonunda Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa, Halkapınar Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Ersüllü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar ile öğrenci, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.