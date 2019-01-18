Halkapınar'da karne heyecanı

KONYA (AA) - Halkapınar Kaymakamı Yusuf Melikşak Aydın, ilçede düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kaymakam Yusuf Melikşak Aydın, Atatürk ilkokulu öğrencilerine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar İlçe Jandarma Komutan Aşır Aslan Çağ, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mümin Özev'le karnelerini verdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Aydın, öğrencilere tatilde bol bol eğlenmeleri ve çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Programda protokol üyeleri, başarılı öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.