Halkapınar'da kar yağışı

KONYA (AA) - Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, yaptığı açıklamada, bazı mahallelerde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığını söyledi.



Vardar, ilçede yol açma ve kar temizleme çalışmalarının Konya Büyükşehir ve Halkapınar belediyelerince sabahın erken saatlerinden itibaren 5 iş makinesi ile yapıldığını belirterek, ''İlçe merkezinde 30 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı dağ mahallelerimizden Yassıkaya'da, Kayasaray ve Seydifakılı mahallelerimizde 40 santimetrenin üzerinde." dedi.

İlçede kapalı yol bulunmadığını söyleyen Vardar, kar yağışının devam ettiğini söyledi.