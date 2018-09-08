KONYA (AA) - Halkapınar'da "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında 80 çocuğa bisikletleri, düzenlenen törenle dağıtıldı.

Halkapınar'da, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü'nün, 7-14 yaş arasındaki çocuklarda cami alışkanlığını oluşturmak için hazırladığı "Güle Oynaya Camiye Gel" Projesi kapsamında, 40 gün sabah namazına devam eden öğrenciler bisikletle ödüllendirildi.

Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Halkapınar Müftüsü Murat Kaya, ilçeden projeye 123 çocuğun kayıt yaptırdığını ve bunun da 80'inin bisikletle ödüllendirildiğini söyledi.

Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar da projede yaz Kur'an kursu öğrencilerinin en az 40 gün camiye gittiğini dile getirdi.

Öğrencilerin sabah namazını eda etmenin yanı sıra velilerine de örnek olduğunu aktaran Vardar, "Projeye katılan çocuklarımızı, velilerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımıza verdiği önemden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, il ve ilçe müftülüğümüze ayrıca emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Programa sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.