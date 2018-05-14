Halkapınar'da Gençlik Haftası yürüyüşü

KONYA (AA) - Halkapınar'da, Gençlik Haftası nedeniyle "Atatürk'ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü" yapıldı.

Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş, İvriz Mahallesi'nde bulunan tarihi Tarım Anıtı'nda son buldu.

Yürüyüşe katılan gençler 3 kilometrelik yolu, ellerinde pankartlarla şarkılar söyleyerek yürüdü.

Öğrenciler dünyanın bilinen ilk ve en eski tarım anıtı özelliğini taşıyan kaya kabartması önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Yemek ikramı ile etkinlik sona erdi.

Yürüyüşe Halkapınar Kaymakamı Yasin Ardıç, Belediye Başkanı Fahri Vardar, Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.