Halkapınar'da doğaya 500 keklik salındı

KONYA (AA) - Halkapınar’da Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğünce tarım zararlılarıyla mücadele ve ekolojik dengenin korunması amacıyla doğaya 500 kınalı keklik salındı.

Halkapınar’da Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Merkezi Kanatlı Üretim tesislerinde üretilen 500 kınalı keklik, Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Tarım Orman ve Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin ve protokol tarafından doğaya bırakıldı.

Tarım Orman ve Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, törende yaptığı konuşmada, 2019 yılı içerisinde Konya'da yaklaşık 4 bin kekliğin doğaya salındığını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün doğanın gelecek nesillere bırakılması için çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Şahin, ‘’Bilinçsiz avlanma ve zirai faaliyetler nedeniyle doğal denge bozulabiliyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakılmasını sağlamak. Biyolojik çeşitliliği desteklemek. Süne gibi tarımsal zararlılarla mücadeleye katkı sağlamak ve sürdürülebilir avcılığı desteklemek amacıyla bugün Halkapınar’da yaklaşık 500 kekliği doğaya bıraktık." dedi.

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu’da "Ülkemizde vahşi yaşam ile doğal dengenin korunmasına yönelik de çalışmaların yürütülmesini önemli ve gerekli buluyorum. Bugün doğaya saldığımız kekliklerin de yaban hayatın korunmasına ve gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kimyasal mücadele yerine doğal yoldan mücadele etmek hem insan sağlığı hem de doğa açısından da yararlı olacaktır." dedi.

Törene Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yrd. Ali Atik, İlçe kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

