Halkapınar'da çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi

KONYA (AA) - Halkapınar'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Çiftçi Eğitim Toplantısı" düzenlendi.

İlçe merkezinde bir kahvehanede "Akdeniz meyve sineği ve Kiraz sirke sineği" ile mücadele yöntemlerinin anlatıldığı toplantıda, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Hanefi Avcı ve Kenan Erdoğan sinevizyon eşliğinde sunum yaptı.

Akdeniz meyve sineği ve kiraz sirke sineği hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Kenan Erdoğan, yapılan çalışmaları ve zararlının meyveler üzerindeki etkilerini anlattı.

Halkapınar'ın Beyaz ve Kırmızı kiraz başta olmak üzere meyve üreticiliğinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisi Avcı, mücadelemiz entegre bir mücadele olmalı bu bahsettiğimiz sinekler üreticiye olduğu kadar ülke ekonomisi için de oldukça zarara yol açmaktadır.'' dedi.

Toplantıya, Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Rıza Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.