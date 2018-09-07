Halkapınar'a kilitili parke taşı döşeniyor

KONYA (AA) - Konya'nın Halkapınar ilçesinin çeşitli mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmalarına devam ediliyor.



Belediye Başkanı Fahri Vardar, yaptığı açıklamada, vatandaşların günlük yaşamını sürdürebilmeleri için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

İlçeyi güzelleştirmek için çabaların sürdüğünü anlatan Vardar, ''Cumhuriyet Mahallesi Saybaşı mevkisi, Bahçelievler Mahallesi Afet evleri ve Buzhane mevkileri, Seydifakılı Mahallesi ve Çakıllar Mahallesi'nde toplamda 20 bin metrekare alana kilitli parke taşı ve bordür taşı döşedik. Yaz sonuna kadar 10 bin metre kare alanı kilitli parke ve bordür taşıyla döşeyeceğiz." dedi.