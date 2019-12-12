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Halkapınar yamaç paraşütü sporu tutkunlarının uğrak yeri olacak
KONYA (AA) - Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, ilçelerinin Türkiye'nin dördüncü "Uluslararası Yamaç Paraşütü Spor Merkezi" olarak seçildiğini duyurdu.Belediye Başkanı Bakkal yaptığı yazılı açıklamada geçtiğimiz...
Genel 12.12.2019, 14:23
KONYA (AA) - Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, ilçelerinin Türkiye'nin dördüncü "Uluslararası Yamaç Paraşütü Spor Merkezi" olarak seçildiğini duyurdu.
Türkiye'nin dördüncü "Uluslararası Yamaç Paraşütü Spor Merkezi"nin de yine ilçede kurulması sözü aldıklarını da aktaran Başkan Bakkal, bu çalışmalarda emeği geçen Hava Sporları Federasyon Başkanı Burhan Apaydın ile ANKA Havacılık Spor Kulübü üyelerine ayrıca teşekkür etti.
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