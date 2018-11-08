Halkapınar Kaymakamı Aydın, öğrencilerle derse girdi

KONYA (AA) - Halkapınar Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, öğrencilerle matematik dersine girdi, problem çözdü.

Şehit Ali Daniyar İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Aydın, burada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, okul yöneticileri, öğretmenler ve 8. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

Okul Müdürü Serkan Yıldırır'dan okulla ilgili bilgiler alan Aydın, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti. Aydın, matematik dersi gören 8. sınıf öğrencileriyle problem çözdü, ders dinledi.

Daha sonra İvriz Mahalle Konağı'nda devam eden "Ahşaptan Hediyelik Eşya ve Oyuncak Yapımı" kursiyerlerini ziyaret eden Aydın, burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Çağlar'dan kurs ve kursiyerler hakkında bilgiler aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Aydın ise kursa destek ve katkı veren herkese kursiyerler adına teşekkür etti.

Kursiyerlerle sohbet eden, yapılan ürünleri inceleyen Aydın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

'"Özellikle ev hanımlarının günlük yaşantılarından uzaklaşarak stres atmaları, dinlenmeleri, sanata yönelmeleri ve ev ekonomilerine katkı sağlamaları açısından bu tür kursları önemsiyorum. İlerde ev hanımlarımızın bu mesleği daha profesyonelce icra edip çevrelerine örnek olmalarını arzu ediyorum."

Ziyaret sonrası İvriz Muhtarı Cumali Yurter, protokole ve kursiyerlere geleneksel arabaşı çorbası ikram etti.