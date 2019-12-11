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Halk sağlığına hayırsever desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Talas ilçesinde yapılacak aile sağlığı merkezi hizmet binasının protokolünü hayırseverlerin katılımıyla imzaladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Günaydın, Kayseri'nin...

Genel 11.12.2019, 09:09
Halk sağlığına hayırsever desteği
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Talas ilçesinde yapılacak aile sağlığı merkezi hizmet binasının protokolünü hayırseverlerin katılımıyla imzaladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Günaydın, Kayseri'nin hayırseverlik konusunda örnek il olduğunu belirterek, tüm hayırseverlere katkıları için teşekkür etti.

Günaydın, "Hayırseverlerimiz Mehmet Fatih Akçakaya ve Nurullah Sefa Akçakaya, ailelerinden aldıkları bu hayırseverlik özelliğini devam ettiriyorlar. Hayırseverlerimiz birçok alanda şehrimize önemli katkılar sağlıyorlar. Biz hayırseverlerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerin kendilerine ve ailelerine yakışanı yaptığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da belediye olarak üzerlerine düşen ne görev olursa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza töreninde, Talas Belediyesine ait arsa üzerine yapılacak Hasibe-Durmuş Akçakaya Aile Sağlığı Merkezinin protokolü, Vali Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve hayırseverler Mehmet Fatih Akçakaya ve Nurullah Sefa Akçakaya tarafından imzalandı.

#kayseri
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