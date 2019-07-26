Halk pazarı 20 yılın ardından dua ile açılmaya başlandı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde Perşembe günleri kurulan halk pazarı, yaklaşık 15 yıl aradan sonra yeniden dua ile açılmaya başladı.

İlçede Perşembe günleri kurulan halk pazarının sabah açılışı sırasında belediye hoparlöründen bereket ve şükür duası ediliyor. Duaya, esnafın yanı sıra müşteriler de eşlik ediyor.

Osmanlı'dan günümüze bölgenin en büyük pazarlarından olan ve Akyurt, Kazan, Kalecik, Orta, Şabanözü, Pursaklar, Keçiören ve Altındağ gibi çevre ilçelere de hizmet veren Perşembe Pazarında, 100 yıldan fazla bir süredir dua geleneği yaşatılıyor. Yaklaşık 20 yıldır ara verilen dua geleneği yeniden başlatıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki uzun süreden sonra asırlık dua geleneğinin yeniden başladğını hatırlatarak Çubuk esnafının yapılan dualarla Ahi Evran'ın duasına mazhar olduğunu söyledi.

İlçelerinde kurulan pazarın yöresel ürünler ihtiva etmesi nedeniyle önemli bir pazar olduğuna dikkati çeken Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

’’Komşularımızdan Kalecik, Şabanözü, Orta, Çankırı, Kızılcahamam gibi il ve ilçelerden de vatandaşların rağbet gösterdiği bir pazarımız var. Uzun yıllardan sonra yeniden esnafımızla birlikte duayla pazarımızı açtık. Biz de bugün esnafımızla dua ederek güne başladık. Hayırlı olsun, tüm esnafımıza bereketli satışlar diliyorum. Tüketicilerimize, vatandaşlarımıza da pazarımıza gelerek yerli ürünleri alma tavsiyesinde bulunuyorum.’’

Esnafın tezgahını duayla açmasının önemli bir gelenek olduğunu söyleyen Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlı Rumi Türkoğlu da "Ahi Evran’dır pirimiz, üstadımız. Ahi duasıyla perşembe günü Çubuk pazarımızı açıyoruz. Ocak ayının ayazında, temmuzun sıcağında bu esnaf arkadaşlarımız burada büyük bir özveri ve emekle işlerini yapmaktalar. Ahilik geleneğine uyarak, tartıda helal kazanca uyarak buradan evlerine ekmek götürüyorlar. Yaklaşık 100 yıllık bir pazar geleneğimiz var. Pazarımız bugüne kadar geleneklerinden taviz vermeden bu noktaya gelmişti." diye konuştu.

Türkoğlu, bütün başkentlileri köylü pazarına beklediklerini sözlerine ekledi.

Pazarın yeniden dua okunarak açılmasından çok memnun olduklarını kaydeden pazar esnaflarından Gazi Dere, "Biz çok memnunuz, başkanımızdan ve dua okunmasından. Memleketimize bereket geliyor. Allah razı olsun, dua nedeniyle huzur geliyor." ifadesini kullandı.

Pazar esnaflarından Zeynep Saygın ise, "Dua güzel bir şeydir. Dua okumadan yola gidilir mi? Dua yapılmadan bu ürünler satılır mı? Satılmaz yavrum, yer gök dua iledir." şeklinde konuştu.