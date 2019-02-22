Halk ozanı Hacı Taşan anılacak

KIRIKKALE (AA) - Halk ozanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hacı Taşan, ölümünün 36. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Valilikte düzenlenen hazırlık ve koordinasyon toplantısında, anma etkinlikleri için daha önce bir toplantı yaptıklarını belirterek, bugün yapılan çalışmalar ve hazırlıkları gözden geçireceklerini söyledi.

Etkinlikler kapsamında TRT'nin Kırıkkale'de canlı yayın programı yapacağını ve 40 TRT sanatçısının programa katılacağını aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Ankara'da yaşayan Kırıkkaleliler için de Ankara'da program yapılacak. Yine TRT tarafından belgesel çekilecek. Belgesel, kültürümüzü ve geleneğimizi gelecek nesillere aktarmak için çok önemli. Geniş kapsamlı olarak bu yıl ilk defa düzenlenecek. Bundan sonra da bunun devam etmesi gerekiyor. İnşallah Kırıkkale'ye hayırlı olur. Kırıkkale'de fazla değerimiz yok, olanlara da sahip çıkmak lazım. Unutulup gitmemesi adına."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç da 9 Mart'ta başlayacak Hacı Taşan'ı anma etkinliklerinin bir hafta süreceğini kaydetti.

Toplantıya, Keskin Kaymakamı Muammer Köken, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım ve diğer yetkililer katıldı.