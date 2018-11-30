Halk otobüsünden hırsızlık zanlılarına tutuklama

SİVAS (AA) - Sivas'ta, park halindeki halk otobüsünden para çalan 3 kişi tutuklandı.

Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisindeki otobüs toplanma alanında, 4 ayrı halk otobüsünden yaklaşık 500 lira çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın güvenlik kamerası kayıtlarından olayı T.P. (17), T.S. (15) ve M.K'nin (18) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Sivas'ta 27 Kasım'da park halindeki 4 halk otobüsünün kapılarını açarak giren hırsızlar, araçtaki paraları çalmış, güvenlik kamerası, zanlılardan birinin motosiklet kaskı kullandığı olayı kaydetmişti.