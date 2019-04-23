Halk otobüsü şöförünün kötü muamele yaptığı iddiası

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, özel halk otobüsüne binmek isteyen kişiye kötü muamelede bulunduğu öne sürülen şoför hakkında idari işlem başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan özel halk otobüsüne binmeye çalışan Hasan Ünalan, otobüs sürücüsü tarafından araca alınmak istenmedi. Bu sırada çıkan tartışmada Ünalan'a kötü muamelede bulunan şoför hakkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla idari işlem başlatıldı. Otobüs ise belediye ekiplerince parka çekildi.

Bu arada Yavaş, olay esnasında yaralanan Hasan Ünalan'ı telefonla arayarak, üzüntüsünü dile getirdi.

Söz konusu şoförün EGO Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.