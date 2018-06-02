Halk Ekmek'ten teravih sonrası ramazan ikramı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, başkentin merkez camilerinde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan Millet Camisi başta almak üzere Ankara'nın merkez camilerinde her gün teravih namazı sonrası Halk Çerez, Şampiyon Ekmek, Fındıklı Ekmek, Kuru, Kandil Simidi, Normal Simit gibi yaklaşık 3 bin ürünün vatandaşlara ikram edildiği belirtildi.

- "Ramazan sonuna kadar sürecek"

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, ikramların ramazanın sonuna kadar süreceğini söyledi.

Her gün iki ayrı çeşit ürünün ikram edildiğini belirten Ahmet Sarıduman açıklamasında, Millet Camisi'nin yanı sıra diğer camilerde de dönüşümlü olarak ikramların devam edeceğini ve vatandaşların çalışmalardan memnun kaldığını dile getirdi.