Halk Ekmek'ten Ramazan Bayramı'na özel baklava

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan Bayramı'na özel ilk kez ürettiği cevizli baklavanın kilosunu 45 liradan, fıstıklı baklavayı ise 60 liradan satışa sunacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Ekmek, Ramazan Bayramı'na özel, fıstıklı ve cevizli baklava satışı yapacak.

Ankaralılara bayram öncesi tatlı sürprizi yapan Halk Ekmek, 13 Haziran ile 14 Haziran arife günü iki çeşit baklavayı satışa sunacak.

Baklava satışları, GİMAT Halk Ekmek Fabrika Satış Mağazası, Kocatepe Kültür Merkezi, Mithatpaşa, Atlantis, Dışkapı, Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Gökkuşağı satış noktalarında yapılacak.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, cevizli baklavanın kilosunu 45 liradan, fıstıklı baklavanın kilosunu ise 60 liradan satışa sunacaklarını bildirdi.

Sarıduman, Halk Ekmek olarak hijyene son derece önem verdiklerini belirterek, "Ankaralılara yıllardır sağlıklı ürünler sunmaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz el değmeden hazırlanıyor. Başkentlilerin vazgeçemediği, bizi de son derece mutlu eden dillere destan ürünlerimiz var. Tereyağlı su böreğimiz, tereyağlı simidimiz, kurabiyemiz bunlardan sadece birkaçı. Şimdi de tüm bu ürünlere ilave olarak baklavayı da eklemek istedik. Bunu da bayrama denk getirdik. Baklavamızın çok beğenileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

- Yüzde yüz tereyağlı baklava



Kaliteyi ve lezzeti Halk Ekmek güvencesiyle Ankaralılara sunmanın öncelikleri olduğunu ifade eden Sarıduman, baklavanın da diğer ürünler gibi birinci kalite malzemelerden hazırlandığına dikkat çekti.

Halk Ekmek olarak baklavayı, katkı maddesi olmadan yüzde yüz tereyağı kullanarak hazırlandıklarını belirten Sarıduman şunları kaydetti:



"Birinci sınıf fıstık ve ceviz kullanıyoruz. Piyasada merdiven altı sağlıksız üretimler yapılıyor. Ankaralılar bu tip ürünleri tüketmeyi kesinlikle hak etmiyor. Biz de Halk Ekmek Fabrikası olarak daha makul fiyatlarla daha sağlıklı ve lezzetli ürünler sunmayı amaçlıyoruz."

