Halk eğitim merkezleri satış reyonları

ANKARA (AA) - Halk Eğitim Merkezlerinin satış reyonları ve atölyelerinin hafta sonları da açık olduğu bildirildi.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin atölyelerde üretilen ürünleri görmek, satış reyonlarını rahatlıkla gezebilmeleri için hafta sonları da hizmet verileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen merkez müdürü Hüseyin Kaplan, ziyaretçilerin gümüş atölyesinden istediği ürünleri alabildiğini ve ayrıca kök boyalı kilim ile ipek şal siparişi verebildiğini kaydetti.



