Halk Eğitim Merkezi'nden LÖSEV'e bağış

ANKARA (AA) - Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi giyim kursiyerleri hazırladıkları çocuk kıyafetlerini Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladılar.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Şehit Meriç Alemdar Ortaokulu'nda açılan Giyim Üretim Teknolojisi Kursunda, çocuk kıyafeti dikmeyi öğrenen kursiyerler diktikleri çocuk kıyafetlerini LÖSEV'e bağışladı.

Kursiyerler, lösemili çocukların sağlıklı yaşıtları gibi gülüp oynayabilmesi, mutlu bir gelecekleri olması için küçük de olsa katkıda bulunmanın önemine dikkat çekti.



