Halk eğitim merkezi müdürleri Kızılcahamam'da buluştu

ANKARA (AA) - Ankara'da görev yapan halk eğitim merkezi müdürleri Kızılcahamam'da toplandı.

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde, 28 halk eğitim merkezi ve bir olgunlaşma enstitüsü müdürü, hayat boyu öğrenme faaliyetlerini gözden geçirmek, eğitime yönelik yapılacak iş ve işlemleri planlamak amacıyla bir araya geldi.

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Yalçın Zerdali, gerek hobi gerekse meslek edindirme düzeyinde vatandaşların talepleri doğrultusunda kurslar düzenlediklerini bildirdi. Her iki ayda bir müdürlerin katılımıyla toplantı yaptıklarını belirten Zerdali, toplantılarda vatandaşları geliştirici, hayata bağlayıcı çalışmalar hakkında planlamalar yaptıklarını kaydetti.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gürkan Hazar da katıldı.



