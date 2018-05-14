KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında Kayseri Müftülüğünce toplanan un, gıda, battaniye, yorgan ve yastıkların yüklendiği 31 tır, Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince düzenlenen kampanyada toplanan yardımların gönderilmesi dolayısıyla Ahmet Yesevi Bulvarı'ndaki otoparkta tören düzenlendi.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, törende yaptığı konuşmada, toplanan yardımların sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaştırılacağını söyledi.

Yardım kampanyalarında her ay ortalama 10 tırı Suriye'ye gönderdiklerini vurgulayan Güven, hayırseverlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de Türkiye'nin zorda kalan herkese yardım elini uzattığını belirterek şöyle konuştu:

"Bizim yardımsever insanlarımız var. Geçen hafta Samsun'da tramvayda ayağında ayakkabı olmadığını gördüğü Suriyeli çocuğa hiç tereddüt etmeden ayağındaki ayakkabıları çıkartıp giydiren delikanlılarımız var. Suriye'ye 400 tırı hiç yüksünmeden, üşenmeden gönderen Kayseri halkı var. Merhametimiz, şefkatimiz ve iman dolu kalbimiz oldukça, Allah'ın izniyle mazlumların dünyanın dört bir yanında bize ettikleri dualar oldukça, sırtımız yere gelmeyecek. Ayağımız taşa değmeyecek."

Konuşmalardan sonra yapılan duanın ardından un, gıda, battaniye, yorgan ve yastık yüklü 31 tır, Suriye'ye doğru yola çıktı.

