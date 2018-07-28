KARAMAN (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "15 Temmuz'u unutursak bilin ki yeni 15 Temmuzlar bizi bekliyor olacak. Çünkü hala hesaplaşma devam ediyor. Bu örgütü kullanarak Türkiye’ye yön vermek isteyenlerin hevesi, gayreti devam ediyor." dedi.

Arslan, genel başkanı olduğu Hizmet-İş Sendikasının Karaman Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ne anlama geldiğinin zaman geçtikçe daha iyi anlaşıldığını söyledi.

15 Temmuz'un bir darbe girişimi değil, ABD'nin NATO'yu kullanarak Batı'daki destekçileriyle Türkiye'yi işgal girişimi olduğuna dikkati çeken Arslan, Türkiye'nin dik duruşuyla buna engel olduğunu dile getirdi.

Arslan, milletin hep birlikte bu işgale karşı direniş gösterdiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'u unutursak bilin ki yeni 15 Temmuzlar bizi bekliyor olacak. Çünkü hala hesaplaşma devam ediyor. Bu örgütü kullanarak Türkiye’ye yön vermek isteyenlerin hevesi, gayreti devam ediyor. Bu mücadelenin ne kadar zor, ne kadar meşakkatli olduğunu söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlılığını, bu samimiyetini, bu mücadelesini devam ettirmesini temenni ediyoruz. Onun bu kararlılığı neticesinde inşallah bu ve benzeri örgütleri bu ülkede yok etmek için hep beraber çalışacağız."

Hak-İş'in bir emek örgütü olduğu kadar, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin de öncülüğünü yaptığını belirten Arslan, "Hak-İş, bütün antidemokratik dönemlerde halkın yanında, demokrasiden yana tavır almıştır, 15 Temmuz'da da böyle davrandık. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kaybedersek sendikacılık yapmamızın bir anlamı yok. Her koşulda ülkesini düşünen sendikacılar olarak bunu da iyi anlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arslan, Temmuz 2018'de Hak-İş'in üye sayısının 654 bine çıktığı bilgisini paylaşarak, "Bu artışlarla konfederasyonumuzun ne kadar büyük olduğu tescillenmiş oldu. Bütün çalışanları konfederasyonumuz bünyesine katmak için büyük bir mücadele ortaya koyduk. Büyük bir konfederasyon olmanın verdiği bu sorumluluğu yerine getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Genel kurula, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Duran Kabaağaç, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve delegeler katıldı.

Arslan, kongrenin ardından, Hakkari'de şehit düşen Oğuzhan Küçük'ün ailesine ziyarette bulundu.

Şehidin babası Alaaddin ve annesi Şerife Küçük'e taziyede bulunan Arslan, bir süre sohbet ederek kendilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti.