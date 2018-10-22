Haksız fiyat artışı ve stokçuluğun önlenmesi

KIRIKKALE (AA) - Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşların ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirler alındı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, temel hak ve hürriyetlerini korumak devletin asli görev ve sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Vatandaşların günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın yaşamasına ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğunun kamu idaresinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi gerekir. Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması gerekiyor. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır."