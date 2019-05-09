Hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü jandarma ekipleri yakaladı.



Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Antalya adli makamlarınca yağma suçundan ve Karaman adli makamlarınca iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçundan hakkında toplam 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve nisan ayında Karaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden A.P (35) isimli şahsın merkeze bağlı Göztepe Köyü'nde bir evde saklandığı bilgisini aldı.



Jandarma ekipleri A.P'yi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

