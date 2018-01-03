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Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte polis ekipleri, hakkında cinayet ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisini düzenledikleri operasyonla yakaladı. Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü...

03 Ocak 2018 Çarşamba 23:57
Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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ANKARA (AA) - Başkentte polis ekipleri, hakkında cinayet ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisini düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, cinayetten 15 yıl, hırsızlıktan ise 2 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Yakup V'nin akşam saatlerinde Keçiören ilçesindeki bir adrese geleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek firariyi yakaladı.

Yakup V'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


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