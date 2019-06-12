Hakkarili öğrenciler geleceğin teknolojisini öğreniyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) desteklenen "İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları Projesi" kapsamında 40 saatlik temel eğitim alan gönüllü öğretmenler, 13 okulda kurulması planlanan fakat tam donanımlı olabilmesi için 11 okulda oluşturulan STEM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), ahşap ve robotik kodlama atölyelerinde öğrencilere ders vermeye başladı.

Öğrencilerin motor becerilerinin hızlandırılması, mekanik konuda bilişsel alanlara daha yatkın olmaları, parçalardan bütüne gitme yeteneklerini ön plana çıkarmaları, üretkenliklerini geliştirmeleri ve takım çalışmasını öğrenmeleri amacıyla kurulan atölyelerde eğitim alan öğrenciler, geleceğe yönelik teknolojik ürünler geliştirmeyi amaçlıyor

"Gelecek yıl 1760 öğrenci yararlandırmayı amaçlıyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yöneticisi Ali Azad Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu proje kapsamında 11 okulda atölye kurduklarını söyledi.

Kurulan atölyelerden 7'sinin robotik kodlama, 3'ünün STEM, birinin de ahşap atölyesi olduğunu belirten Özkul, "Eğitim ve öğretimin her seviyesinde atölyelerimiz var. Bu atölyelerimizde öğrencilerimize 21. yüzyılın becerilerini kazandırmayı, eğitimde çağdaşlaşmayı yakalamayı ve 2023 vizyonuna uygun bir şekilde eğitim ve öğretim faaliyetlerine renk kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

İlk aşamada 60 öğretmene bu konuda eğitim verildiğini anlatan Özkul, "Eylülden itibaren yeni öğretmenlerimiz eğitilecek. 1760 öğrenciyi gelecek yıl bu atölyelerden faydalandırmayı amaçlıyoruz. İlerleyen süreçte artacak atölyelerle beraber bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Katkılarından dolayı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına, Hakkari Valiliğine, Yüksekova Kaymakamlığına ve İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine teşekkür ederim." diye konuştu.

"Topaç oynayabilmek için kendi topaçlarımızı üretiyoruz"

Matematik öğretmeni Hanife Güğül de eğitime gönüllü olarak katıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Günlük hayatta uygulanabilirliği açısından ahşap atölyesi tercih ettiğimiz bir teknik oldu. Atölyede öğrencilerimizle oyuncaklar ve ders içeriğine uygun materyaller yapıyoruz. Bu materyalleri de derslerimizde etkin şekilde kullanıyoruz. Şu anda topaç oynayabilmek için kendi üretimimiz topaçları yapıyoruz. 12 kişilik bir öğrenci grubumuz var."