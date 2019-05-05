Hakkari'deki terör saldırısı

- Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ethem Barış'ın naaşı, memleketi Konya'da yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı