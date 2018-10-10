Hakkari'deki terör saldırısı

KIRIKKALE (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör (26), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak önce helallik için Kaletepe Mahallesi'ndeki babaevine daha sonra da Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Cebrail Güngör ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin yeğeni Batuhan Şengül, elindeki Türk bayrağı ile tören boyunca dayısının tabutunun başından ayrılmadı.

Öğle vakti İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin tabutunu top arabasına kadar taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Keskin ilçesi Armutlu köyü mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kırıkkale milletvekilleri AK Parti'li Ramazan Can, MHP'li Halil Öztürk ve CHP'li Ahmet Önal ile Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile binlerce vatandaş katıldı.

Bekar olan şehidin 7 kardeş olduğu, kardeşlerinden Hacı Güngör'ün Gaziantep 5. Zırhlı Tümen Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.



Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda bir asker şehit olmuş, biri iş makinesi operatörü sivil işçi olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı. İş makinesi operatörü de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

