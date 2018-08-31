Hakkari'de terör saldırısı

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin Ankara'daki babaevine acı haber ulaştırıldı.

Şehidin Mamak ilçesi Araplar Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini yakınlarına iletti.

Şehidin annesi Ayfer Dökmeci, oğlunun şehadet haberi aldıktan sonra ayakta durmakta zorlandı. Haberin verildiği sırada baba Selami Dökmeci'nin Antalya'da olduğu öğrenildi.

Şehidin kardeşi Osman Dökmeci, kardeşinin şehit olduğunu öğrendikten sonra, "Dik duracağız. Söylüyorum, herkes dik dursun. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Türk bayrakları asılan evin önüne Mamak Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

Öte yandan şehidin oğlu Aytuğ Dökmeci'nin 8 Eylül'de sünnet düğününün olduğu öğrenildi.