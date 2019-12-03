Son Dakika
Hakkari'de silah kazasında şehit olan asker ailesine şehadet haberi verildi
KONYA (AA) - Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in (25) şehadet haberi, Konya'nın Akşehir ilçesindeki ailesine ulaştı.Şehidin Meydan Mahallesi'ndeki evine gelen Ilgın Kaymakamı ve Akşehir...
Genel 03.12.2019, 15:39
KONYA (AA) - Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in (25) şehadet haberi, Konya'nın Akşehir ilçesindeki ailesine ulaştı.
Şehidin Meydan Mahallesi'ndeki evine gelen Ilgın Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Fatih Kadiroğlu, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan, şehidin ailesine oğullarının şehadet haberini verdi.
Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Şehidin anne ve babasının işitme engelli olduğu öğrenildi.
Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.
5°
açık
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
|İmsak
|06:08
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:36
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49