Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Çukurca bölgesine 30 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.