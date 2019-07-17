Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
- İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
ANKARA (AA) - Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.