Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

- Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Hakkari'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde hava destekli operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 2 PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


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