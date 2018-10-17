Hakimin ifade almak için yaşlı kadının evine gitmesi

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kastamonu'nda sağlık sorunları nedeniyle mağdur olarak dinleneceği mahkemeye gidemeyen kadının, evinde ifadesinin alınmasına ilişkin, "Adalet dağıtmak için mağdurun ayağına kadar giden fedakar hakimlerimiz, savcılarımız sayesinde adalet mülkün temelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kastamonu'da mağdur sıfatıyla dinleneceği duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamayan 79 yaşındaki Elife Sağır'ın ifadesinin evinde alındığını hatırlattı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi hakim Ramazan Dündar, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökhan Oflaz ile adliye personeline teşekkür eden Gül, paylaşımında, "Duruşma salonları adliyelerdeki dört duvar arasından ibaret değildir. Adalet dağıtmak için mağdurun ayağına kadar giden fedakar hakimlerimiz, savcılarımız sayesinde adalet mülkün temelidir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, Sağır'ın ifadesinin alındığı sırada çekilen fotoğrafı da paylaştı.

- Olay

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, 21 Mayıs 2017'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgada oğlu Hayati Sağır'ı kaybeden Elife Sağır'ı mağdur sıfatıyla dinlemek isteyen İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi, Sağır'ı mahkemeye davet etti.



Sağlık sorunları nedeniyle Elife Sağır'ın evinden çıkamaması üzerine İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesine yazı göndererek, mağdurun ifadesinin alınmasını talep etti. Talebi yerinde bulan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim, Sağır'ın evine giderek ifadesini aldı.

