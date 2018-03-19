ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı olmadığını belirterek, "Kahraman Mehmetçik ve ÖSO mensupları Afrin'i ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir, olay bu kadar açık ve nettir. Her terör tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim bu bölgedeki mücadelemiz kim ne derse desin devam edecek." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ndeki konuşmasına, vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Güzel'in, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın açtığı yolda ilerlediğini ve medeni cesaretinin daima demokrasinin ve millet iradesinin yanında durmak olduğunu belirten Yıldırım, "Özellikle onun 28 Şubat sürecindeki hukuk mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Kura töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Yıldırım, avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş yapanların görevlerinde başarılar diledi.

Adaletin çok önemli olduğunu ve bunun farkında olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Ancak bir gerçek daha var ki bir ülkede adaletin tesis edilmesi için o ülkenin öncelikle güvenliğinin temin edilmesi şarttır." dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ve varlığına yönelik ter türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahip olduğuna dikkati çekerek, güney sınırlarında Türkiye'yi hedef alan bölücü terörist yapılanmaların bir süredir devam ettiğini anımsattı. Yıldırım, bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığını bildirdi.

Bu harekatın amacının Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerini ortadan kaldırmak olduğuna değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Harekat başladığı günden bu yana başarıyla devam etmiş ve nihayet dün sabah Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile beraber Afrin şehir merkezini bütün terör unsurlarından temizleyerek kontrolü ele almıştır. Bu zaferin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde gerçekleşmiş olması bizim için farklı, ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü Zeytin Dalı Harekatı da tıpkı Çanakkale Deniz Zaferi ile aynı amaç ve aynı ruhla gerçekleşmiştir. Türkiye, terörle mücadelede ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak bu operasyonu ifa etmiştir. İlk günden beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu ve bunun altını çizdiğimizi ifade ettik. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığını söyledik. Güney sınırlarımızda yuvalanan terör örgütlerini bertaraf etmek, sadece kendi ülkemize, milletimize değil aynı zamanda bölgede yaşayan masum, mazlum kardeşlerimize karşı da bir borcumuzdu."

Bu örgütlerin tamamının aslında birtakım emperyal güçlerin bölgedeki amaçlarına hizmet ettiğini bildiklerine vurgu yapan Yıldırım, "Hiçbirinin Kürtler, Araplar, Türkmenler, Ezidiler ve diğerlerinin huzuru, güveni diye bir gayesi yok." dedi.

- "Azami derecede dikkat gösterildi"

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın bir barış harekatı, teröre karşı yürütülen bir operasyon, ülke sınırlarının terör tehdidinden arındırılması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini için yapılan faaliyet olduğunu ifade etti.

Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu harekat süresince kahraman Mehmetçiklerimiz, Özgür Suriye Ordusu mensupları, sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat göstermişlerdir. Bunun yanında harekat alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin yürütülmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Bizim için terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum insanların huzuru ve güvenliği çok önemli. Bugüne kadar bu hassasiyetimizi cümle aleme en iyi şekilde gösterdik."

Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgede hayatın normale döndüğünü, huzur ve güvenin sağlandığını belirten Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Şimdi de Afrin bölgesinde bundan böyle hem güvenlik hem huzur ortamının tesisi için gerekli adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Bunu bilen bölge halkı, bu inançla kahraman Mehmetçiğimizi ve ÖSO mensuplarını Afrin'de bağrına basmıştır. Hal böyle iken bu konuda gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olmayanlar, Türkiye aleyhine kara propagandalarını sürdürüyorlar. Terör örgütlerinin yalanlarıyla, iftiralarıyla alçakça yaptığı propagandalarla Türkiye'yi suçlamanın akılla izanla izahı yok. Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz söyleme hakkı da yok. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO mensupları, Afrin'i ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir, olay bu kadar açık ve nettir. Her terör tehdidi, tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim bu bölgedeki mücadelemiz, kim ne derse desin devam edecek."

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere, ÖSO mensuplarına, 15 Temmuz şehitlerinize, vatan, istiklal mücadelesi yolunda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diledi.

Harekat boyunca Mehmetçik'e destek veren her bir vatandaşa şükranlarını sunan Yıldırım, harekatın başından bu yana vatandaşları doğru bilgilendirmek için fedakarca görev yapan tüm medya ve basın mensuplarına da teşekkür etti.

(Sürecek)