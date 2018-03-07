ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilere kadroya kavuşturan düzenlemeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım, binlerce taşeron işçi kardeşimiz size minnetlerini ve şükranlarını sunmakta, sizlere en içten duygularla teşekkür etmekteler. Demokrasi tarihimizde çalışma hayatına dair en büyük reforma imza attınız." dedi.

Arslan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Hak-İş Uluslararası 7. Kadın Emeği Buluşması'nda, konfederasyonlarının 43 yıldır değerlerinden ve davasından vazgeçmeden yürümeye devam ettiğini belirtti.

Yarım asra yaklaşan onurlu ve kararlı yürüyüşlerinde çok acılar çektiklerini ve çok düşmanlıklar gördüklerini vurgulayan Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"12 Eylül darbecilerinin hedefi olduk, sendikalarımız ve konfederasyonumuz kapatıldı, yasaklandı ama davamızdan vazgeçmedik, darbecilere teslim olmadık. Zor da olsa yolumuza devam ettik. 28 Şubat’ta güç odaklarının, demokrasi ve millet düşmanlarının hedefi olduk. Tehdit edildik, baskı gördük. Sözde sivil toplum örgütlerinin talimatlarla oluşturdukları beşli çetelerle asla birlik olmadık. Çetelere karşı çıktık. Demokrasimize, millet iradesine sahip çıktık. 27 Nisan e-bildiresine açıkça karşı çıktık. Darbelerin karanlığından demokrasinin aydınlığına 'evet' diyerek 12 Eylül referandumunda açıkça taraf olduk. Yargılandık ve beraat ettik. 15 Temmuz ülkemizin işgal ve hain darbe girişimine karşı meydanlardaydık. Şehit olduk, gazi olduk ancak hainlere geçit vermedik. 16 Nisan 2017 referandumunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' dedik. Türkiye’nin her köşesindeydik. 40 günde 50 toplantı yaparak referandumda büyük bir sorumluluk aldık. Çok şükür milletimizle birlikte büyük bir değişimi gerçekleştirdik."



- Taşeron işçiler daha çok çalışmak için söz verdi



Her alanda olduğu gibi sendikal mücadeleye de daha fazla kadın elinin değmesi gerektiğini ifade eden Arslan, kadın çalışanları Hak-İş bünyesindeki sendikalara üye olmaya davet etti.

Arslan, taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemeye de değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanım, bu salonun içini ve dışını dolduran binlerce taşeron işçi kardeşimiz size minnetlerini ve şükranlarını sunmakta, sizlere en içten duygularla teşekkür etmekteler. Demokrasi tarihimizde çalışma hayatına dair en büyük reformuna imza attınız." dedi.

Düzenlemenin, küresel sermayenin gelişmekte olan ülkelere dayattığı devletin küçültülmesi ve kamu hizmetlerinin özel sektöre devredilmesi telkinlerine karşı bir meydan okuma olduğunu dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Bu tarihi reformun ne anlama geldiğinin en somut göstergesi. Kamuda KİT'ler, belediyeler ve özel idareler dahil toplam kadrolu işçi sayısı 180 bin civarındadır. Taşeron düzenlemesi ile bu sayının beş katı işçi kamunun işçisi olmaktadır. Bu, Türkiye’nin tarihi bir başarısıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, bu tarihi başarının mimarı olarak zat-ı alinize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımıza, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza ve bütün bakanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Arslan, taşeron işçilerle ilgili "kadroya geçerlerse çalışmazlar" şeklinde olumsuz kampanya yürütüldüğüne dikkati çekerek, bu kampanyaya karşı salonda bulunan taşeron işçilerden daha fazla çalışmalarını istedi.

Arslan, salondaki taşeron işçilere "2023 hedeflerini gerçekleştirmek için daha çok çalışacağınıza söz veriyor musunuz?" diye sordu. Bunun üzerine salondakiler, hep bir ağızdan "evet" yanıtı verdi.