Hak-İş nevruzda

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Nevruz Bayramı'nın adına yakışır bir şekilde, barış, kardeşlik ve huzur içerisinde kutlanabileceğini tüm Türkiye’ye göstereceğiz." ifadelerini kullandı.



Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Mart günü saat 18.30'da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük İşçi Buluşması" gerçekleştireceklerini bildirdi.



Konfederasyon olarak herkesin Nevruz Bayramı'nı kutlayan Arslan, "Türkiye, nevruzu zengin kültürünün bir parçası olarak Türki Cumhuriyetler ile ortak bir kültürle kutlama geleneğini güçlendirmiştir. Başta çalışanlar olmak üzere nevruzun tüm dünyada kalpleri yumuşatmasını, coğrafyamızda yaşanan savaşın ve şiddetin bir an önce son bulmasına vesile olmasını temenni ediyor, barış, kardeşlik, huzur ve umut getirmesini, yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

Arslan, nevruzun baharın, bolluk ve bereketin müjdecisi, insan ruhunun tabiattaki uyanışının simgesi, kardeşliğin ve huzurun çağırıcısı niteliğinde olduğunu belirtti. Nevruzun barış ortamında coşkuyla kutlanmasının tüm toplumu kaynaştırdığını aktaran Arslan, toplumun beklentisinin de nevruzun huzurlu bir şekilde kardeşlik içinde kutlanması olduğunu vurguladı.

Arslan, "Nevruz Bayramı'nın adına yakışır bir şekilde, barış, kardeşlik ve huzur içerisinde kutlanabileceğini tüm Türkiye’ye göstereceğiz. Binlerce yıldır devam eden bu güzel geleneğin ülkemize ve coğrafyamıza barış, kardeşlik, huzur, bolluk ve bereket getirmesi için hep bir ağızdan haykıracağız." ifadelerini kullandı.