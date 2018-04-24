KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilere kadro sağlanmasına ilişkin, "Kapsam dışında kalanlarla ilgili ayrıntılı bir çalışmamız var. Tamamladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile diğer ilgililere ulaştıracağız. Bu konunun çözümü için de önerilerimizi paylaşacağız." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşeron konusunun Türkiye'nin uzun yıllar gündeminde yer aldığını belirterek, kamuda çalışan bu işçilerin adeta "maraba" olarak görüldüğünü, taşeron işçilerin Hak-İş'te toplanarak hedefe ulaşmayı başardıklarını ifade etti.

Konfederasyonun bu mücadelede en önde yer aldığına işaret eden Arslan, "Hak-İş, taşeron işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmadığı bir yerde bu mücadeleyi başlatmış ve bugün 1 milyona yaklaşan işçinin kadro sorununun çözümü için önemli bir süreç tamamlanmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hükümetimiz ve bakanlarımızın katkısına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin Cumhuriyet tarihinde yapılan en önemli reformların başında geldiğine değinen Arslan, dünyada bunun örneğinin olmadığını aktardı.

- "Ayrıtınlı çalışmamız var"

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla milyonlarca işçi ve ailesinin yüzünün güldüğünü anlatan Arslan, kapsam dışında kalan işçilerin ise bu sevinci yaşayamadığını bildirdi.

Mahmut Arslan, kapsam dışında kalan işçilere yönelik tespit çalışması yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Kapsam dışında kalanlarla ilgili ayrıntılı bir çalışmamız var. Tamamladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile diğer ilgililere ulaştıracağız. Bu konunun çözümü için de önerilerimizi paylaşacağız. Kesin bir sayı yok ama 50 bin ve çoğunluğu Hak-İş'e bağlı sendikalarımıza üye işçi var. Kapsam dışında kalan arkadaşlarımızın sayısını tespit etmeye çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz, her şey bitmiş değil. Bu sürecin başarılı şekilde yürümesi için çaba sarf edeceğiz. Büyük başarıya imza attık ama bu eksikliklerin giderilmesi için çalışacağız. Zamanla ilgili bir şey söylemek zor. Biz 10 yıl önce 'taşerona kadro' diye çıktığımızda ortada hiçbir şey yoktu. Mücadeleyle aşama aşama bir süreç nihayete erdi. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız için de mutlaka çözüm olacaktır. 2 Nisan'da arkadaşlarımız daha yeni kadro aldı. Kapsam dışı kalanların durumunu bundan sonra daha çok gündemde tutacağız."



