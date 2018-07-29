Hak-İş Genel Başkanı Arslan: ABD'nin hedefinde Türkiye var

KAYSERİ (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD'nin papaz Andrew Craig Brunson üzerinden Türkiye'yi tehdit etmesine ilişkin, "15 Temmuz'un rövanşının alınmak istendiğini unutmayın. ABD'nin başkan ve yardımcılarının ortaya koyduğu son tehditler kurt-kuzu hikayesine benziyor. Kurt kuzuyu yemek isterse bir bahane bulurmuş. Şimdi bir papaz bahane edilerek Türkiye gibi büyük bir devlete karşı bir operasyon yapmaya çalışıyorlar. Buna milletimiz izin vermeyecek." dedi.

Arslan, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı 8. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işçilerin örgütlenmesi ve haklarının verilmesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Hak-İş olarak 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını belirten Arslan, "Her toplantıda 15 Temmuz'a karşı olan uyarılarımızı devam ettireceğiz. 15 Temmuz'u Türkiye'nin NATO kullanılarak ABD'nin ve onun yandaşlarının Türkiye'yi işgal girişimi ve hain darbe girişimi olarak göreceğiz." ifadesini kullandı.

Papaz Andrew Craig Brunson üzerinden Türkiye'nin tehdit edildiğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Bugün çok daha açık görüyoruz ki ABD yarım kalan hesabını tamamlamak istiyor. Yaşadığımız sorunlar, karşılaştığımız 15 Temmuz ihanetinin arkasında uluslararası emperyalist güçlerin, ABD'nin olduğunu artık herkes biliyor. 15 Temmuz hesabı henüz kapanmadı. 15 Temmuz bu hain işgal girişiminin gayretleri, çabaları, oyunları devam ediyor. Biz hem 15 Temmuz'da yaşananları unutmayacağız hem de 15 Temmuz'da bize dayatılmak istenen, ülkemizi işgal etmek isteyen işgalcilere karşı tedbir almamız gerekecek. O yüzden ABD başkanının ve başkan yardımcısının birkaç gün önce özellikle bir papaz üzerinden Türkiye’ye verdiği mesaj çok açık. Bunu artık bütün dünya görüyor. ABD'nin hedefinde Türkiye var. Boyun eğmeyen, diz çökmeyen, emperyalizme karşı meydan okuyan Türkiye’ye karşı bir hesap var."

Arslan, Türkiye üzerinde oynanan oyunları milletin boşa çıkarttığını vurgulayarak, bundan sonra da hesapların tutmayacağını aktardı.

"Milletimiz son kalenin düşmesine izin vermedi"

Arslan, 15 Temmuz'da son kalenin direndiğini, milletimiz son kalenin düşmesine izin vermediğini belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un rövanşının alınmak istendiğini unutmayın. ABD'nin başkan ve yardımcılarının ortaya koyduğu son tehditler kurt-kuzu hikayesine benziyor. Kurt kuzuyu yemek isterse bir bahane bulurmuş. Şimdi bir papaz bahane edilerek Türkiye gibi büyük bir devlete karşı bir operasyon yapmaya çalışıyorlar. Buna milletimiz izin vermeyecek. Bu emperyalist güçlere karşı gereken tepkiyi, 15 Temmuz'da olduğu gibi gereken cevabı vereceğiz. Bunların eli kanlı. Bunların elinde hem sabıkalı mazlum milletlerin kanı var hem de mazlum milletlerin geleceğini çaldılar, hırsızlar."

Konuşmaların ardından program sonunda Arslan'a Bünyan halısı hediye edildi.

Muhabir: Ergün Haktanıyan