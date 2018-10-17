Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın acı günü

KARAMAN (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın 90 yaşında vefat eden babası Osman Arslan, Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Osman Arslan'ın cenazesi, Ermenek'e bağlı Tepebaşı köyündeki evine getirildi.

Arslan'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından, cenaze töreninin düzenlendiği köy meydanına götürüldü. Hak-İş Genel Başkanı Arslan, burada taziyeleri kabul etti.

Osman Arslan'ın cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Osman Arslan'ın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti genel başkan yardımcıları Lütfi Elvan ve Jülide Sarıeroğlu, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.