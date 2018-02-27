HAK-İŞ Başkanı Arslan:

ANKARA (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hayatı boyunca üstlendiği tüm görevlerde millete hizmet etmeyi her şeyin üstünde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye'nin maddi ve manevi her alanda gelişmesine ve kalkınmasına değerli katkılarda bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Arslan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 7'nci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Milli Görüş hareketinin lideri, ilim, fikir, devlet ve dava adamı Erbakan'ın Türk siyasetinin en önemli simalarından biri olduğunu vurguladı.

Erbakan'ın bilgisi, birikimi, kişiliği, tecrübesi, ilkeleri, mücadele azmi ve unutulmaz hizmetleriyle vatandaşların sevgisini ve takdirini kazanan örnek bir lider olduğunu belirten Arslan, "Necmettin Erbakan deyince akla, bütün ömrünü davasına adayan, hasta yatağında bile davası için çırpınan, vasiyetler eden bir dava adamı aklımıza geliyor. Hayatı boyunca üstlendiği tüm görevlerde millete hizmet etmeyi her şeyin üstünde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye'nin maddi ve manevi her alanda gelişmesine ve kalkınmasına değerli katkılarda bulunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan'ın, Türk siyasi tarihine damga vuran büyük devlet, siyaset ve bilim adamı olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Ömrünü öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir siyasetçi ve ilim adamı olan muhterem Erbakan, şahsıyla, mücadelesiyle, davasıyla, ilkeleriyle olduğu kadar bir insan olarak, bir hoca olarak, bir lider olarak da genç nesillere güzel bir örnek teşkil etmiştir. Hem ülkemizde hem İslam dünyasında hem uluslararası alanda yaptığı hizmetlerle, getirdiği yaklaşımlarla önemli etkilerde bulunmuş, büyük bir miras bırakmış liderdi. Hayatının her döneminde hatta sekarat halinde hasta yatağında yatarken bile ülkeye ve İslam alemine hizmeti düşünen, hayatını davasına adayan bir liderdi. Yaşamı boyunca çok sevdiği ülkesinin refahını, halkının temel hak ve özgürlüklerini savunan Erbakan, ekonomik ve demokratik gelişimimizin başlıca mimarları arasında yer almıştır. Demokrasi mücadelesi ve siyaset adamlığıyla gelecek nesillere, hiç kuşkusuz, örnek teşkil edecek bir lider olacaktır."

Arslan, Erbakan'ın hayatının her devresinde güçlünün değil haklının yanında olduğunu ve adalet, özgürlük, iş ve aş için mücadele ettiğini belirtti.

HAK-İŞ'in kurulma aşamalarında da hep onun ilkelerinin esas alındığını vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Onun tavsiyelerine göre hareket edilmiştir. Erbakan Hocamız, alın teri, üretim ve istihdamın değerini bilen bir zihniyete sahipti. HAK-İŞ olarak mücadelemiz ise Erbakan Hocamızın bize vermiş olduğu talimat dolayısıyla her zaman hak ve adalet mücadelesi olmuştur. Başta emekçiler olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum varsa, onların yanında olma, onların hakkını arama mücadelesi yapıyoruz. Öğrettikleriyle, aktardıklarıyla, mücadeleci kişiliğiyle her daim kendisini şükranla, minnetle yad edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile vefatının 7'nci seneidevriyesinde, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, muhterem hocamız sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun."



