Haiti'de yolsuzluk protestoları

PORT-AU-PRINCE (AA) - Karayip ülkesi Haiti'de petrol yardım programı fonlarının kötüye kullanıldığı iddiaları üzerine başlayan hükümet karşıtı protestolarda iki kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Emniyet Sözcüsü Michel-Ange Louis-Jeune, polisle göstericiler arasındaki çatışmalarda 11 göstericinin polisin açtığı ateş sonucu, 11 polisin de göstericilerin attığı taşlarla yaralandığını bildirdi.

Olayda iki gösterici hayatını kaybetti. Yaralanan göstericilerden üçünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.



Başkent Port-au-Prince'deki gösteriler sabah saatlerinde başladı. Cite Soleil yakınlarındaki Pont-Rouge'da ülkenin kurucularından Jean Jacques Dessalines için düzenlenen anma törenine katılmak üzere bölgeye gelen Devlet Başkanı Jovenel Moise'yi protesto etmek amacıyla toplanan kalabalığı dağıtmak için polis göstericilerin üzerine ateş açtı.

Devlet başkanının konvoyu, bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Haiti Senatosunca yürütülen soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptığı öne sürülmüştü.

Petrocaribe programı, bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.



