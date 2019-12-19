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Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildi
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlerin saldırıları nedeniyle başkent Trablus'taki bazı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Genel 19.12.2019, 19:52
TRABLUS (AA) - Trablus'taki Ebu Selim Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin başkente yönelik saldırılarını değerlendirmek üzere belediyenin eğitim sorumlularıyla olağanüstü toplantı düzenlendiği ifade edildi.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.
Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri nedeniyle ülkenin batısında, başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.
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