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Hafter güçleri Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu

Libya'daki UMH güçleri, Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurduğunu bildirdi.

Genel 22.01.2020, 15:40
Hafter güçleri Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu
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Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Mitiga'yı 6 grad füzesiyle vurduğunu belirtti.

Ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkati çeken Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı.


#dünya
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