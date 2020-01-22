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Hafter güçleri Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu
Libya'daki UMH güçleri, Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurduğunu bildirdi.
Genel 22.01.2020, 15:40
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.
UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Mitiga'yı 6 grad füzesiyle vurduğunu belirtti.