Hafızlık ortaokul ve lisesi başarısıyla dikkati çekiyor

KONYA (AA) - Konya'da, Milli Eğitim Bakanlığının proje okullarından Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinin öğrencileri, hafızlık eğitiminin yanı sıra diğer derslerdeki başarılarıyla da dikkati çekiyor.

Ortaokul bölümünde hem ortaöğretim, hem de hafızlık eğitimlerini birlikte devam ettiren öğrencilerin, derslerde gösterdiği başarı ve liselere giriş sınavında aldıkları yüksek puan öğretmenlerini mutlu ediyor.

Bu sene ilk defa öğrenci alan, okulun lise bölümünde okuyan kız ve erkek öğrencilerin tamamı hafız imam hatip ortaokullarında eğitim görerek hafızlık diplomasını almış öğrencilerden oluşuyor.

- "Hafızlık, okul eğitiminde başarıyı arttırıyor"

Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Müdürü Ali Menekşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula açıldığı 2014 yılında 750 öğrencinin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Bu sayının her geçen yıl arttığını anlatan Menekşe, 2018'de Konya'da ilkokul 4. sınıfı bitiren yaklaşık 20 bin öğrenciden 5 bininin, yani her 4 öğrenciden birinin okullarına başvuru yaptığını belirtti.

Ortaokulun ilk mezunları olan 44 öğrenciden 38'inin hafızlık diplomasını aldığını aktaran Menekşe, şöyle devam etti:

"Mezun 44 öğrencimizden 22'si liselere giriş sınavında yüzde 10'luk dilime girdi, 3'ü fen lisesine yerleşti. Geçen yıl Türkiye genelinde yapılan bir özel deneme sınavında bin 200 okul arasında, bizim 5. ve 7. sınıflarımız, aldıkları puan ortalaması ile Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerimizin başarısında hafızlığın çok büyük etkisi var. Hafızlık, okul eğitiminde başarıyı arttırıyor."

Okulda görev yapan öğretmenlerin, hafızlığın öğrencilere olumlu etkisini sık sık dile getirdiklerini vurgulayan Menekşe, "Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz ile gerekli görüşmeleri yaptık. Lise bölümümüz önümüzdeki yıl, fen ve sosyal bilimler lisesi olarak öğrenci alacak." diye konuştu.

- "Öğrencilerimiz çok başarılı"

Okulun matematik öğretmenlerinden Hasan İlgu da tamamı hafızlardan oluşan lise birinci sınıfta ders vermenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz çok başarılı. Bunda hafızlığın büyük katkısı var. Daha önce farklı okullarda çalıştım. Ancak tamamı hafızlardan oluşan bir sınıfta matematik anlatmak çok daha farklı. İnşallah Türkiye'de böyle okullar çoğalır. Amacımız hafız doktor, mühendis ve hukukçuların yetişmesine katkıda bulunmak."



Fen bilgisi öğretmeni Burhan Küçükkendirci, hafızlık eğitimi alan öğrencilerin dersleri hızlı algıladıklarını gözlemlediklerini dile getirerek, "Bu durum biz öğretmenlere büyük kolaylık sağlıyor, dersi anlatırken hiç zorlanmıyoruz." dedi.

Matematik öğretmeni Hediye Ece, öğrencilerin matematik ve fen bilimleri derslerindeki motivasyonunun yüksek olduğunu, öğrettikleri kurallar ve formülleri daha hızlı kavradıklarını aktardı.

- Sınav ve mülakatla öğrenci alınıyor

Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Hatip Ortaokulu, mayıs ayında 4. sınıflara yönelik, 40'ı okul dersleri, 40'ı ise Kur'an-ı Kerim ezberi ve tecvit bilgisi olmak üzere 80 soruluk sınav düzenliyor. Sınavda dereceye giren öğrenciler, mülakatın ardından yaz kursuna alınıyor. Başarılı olan öğrenciler okula kabul ediliyor.

Lise bölümüne ise sadece hafız imam hatip ortaokullarında okumuş ve hafızlık diploması almış öğrenciler başvurabiliyor. Bir komisyon, okula başvuran öğrencileri Kur'an-ı Kerim bilgisi ve ezberi üzerinden sınav yapıyor. Öğrenciler, bu sınavdan alınan puanın yüzde 70'i ile ortaokul diploma puanının yüzde 30'u hesaplanarak okula alınıyor.



