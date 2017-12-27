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Hafız adaylarından Kaymakam Pektaş'a ziyaret

SİVAS (AA) - Hamide Türkoğlu Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda kalan 12 öğrenci, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı makamında ziyaret etti.Hafızlık eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri İlyas Şahin ve Mehmet Türkoğlu ile gerçekleştirdikleri...

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:56
Hafız adaylarından Kaymakam Pektaş'a ziyaret
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SİVAS (AA) - Hamide Türkoğlu Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda kalan 12 öğrenci, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı makamında ziyaret etti.

Hafızlık eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri İlyas Şahin ve Mehmet Türkoğlu ile gerçekleştirdikleri ziyarette, kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerden dolayı Kaymakam Pektaş'a teşekkürlerini iletti.

Öğretmen Şahin, ziyarette, kursta verdikleri eğitim hakkında bilgiler aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Pektaş ise, öğretmen ve öğrencilere desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Pektaş, sorunlarını dinledi.

Anahtar Kelimeler:
Hafız Adaylarından Kaymakam Pektaş’a Teşekkür Ziyareti
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